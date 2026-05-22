Nem az 50 méter a lényeg – fontos félreértéseket tisztázott a szakember a fúrt kutakkal kapcsolatban

Számos tévhit terjedt el a fúrt kutak szabályozásával kapcsolatban, amelyeket a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete tisztázott. A legfontosabb tudnivalók közé tartozik, hogy a létesítésnél nem önmagában az 50 méteres mélység a döntő, írja a Délmagyar.

Rózsa Attila, az egyesület elnöke szerint a szabályozás rendkívül bonyolult, ezért különösen fontos lenne pontosan tájékoztatni az embereket. A szakember hangsúlyozta: a jelenlegi szabályok nem most léptek életbe, hanem már 2024. január 1. óta érvényesek.

Nem az 50 méter a lényeg

A levél egyik legfontosabb állítása szerint nem az „50 méter” a döntő határ a háztartási kutaknál, hanem az úgynevezett első vízzáró réteg helyzete. Ha ez a réteg 50 méternél mélyebben található, akkor lehet legfeljebb 50 méter mély kutat engedély nélkül vagy egyszerűbb szabályokkal létesíteni.

A szakember szerint sokan rosszul tudják azt is, hová kell fordulniuk. A levele szerint a bejelentéseket már nem a települési jegyzőkhöz kell beadni, hanem a vármegyei kormányhivatalok vízügyi hatósági főosztályaihoz. A levél kitér arra is, hogy a 2024 előtt már meglévő, megfelelő kategóriába tartozó háztartási kutak többségénél nincs semmilyen utólagos teendő. Azok azonban, amelyek mélyebbek vagy nagyobb vízigényt szolgálnak ki, továbbra is engedélykötelesek lehetnek.

Rengeteg háztartás használ saját kutat

A Magyar Vízkútfúrók Egyesülete szerint a szabályozás értelmezésében nagy segítséget jelenthet az országos vízkészletvédelmi térkép, amely megmutatja a kockázatos területeket és az első vízzáró réteg mélységét is. Az ügy azért különösen fontos, mert a Homokhátságon és Csongrád-Csanád vármegyében rengeteg háztartás használ saját kutat locsolásra vagy egyéb vízigények kielégítésére. Egy félreértett szabály pedig komoly kellemetlenségeket vagy akár bírságot is okozhat.