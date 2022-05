Nadal elképesztő feltámadással ejtette ki Djokovicot a Garrosról

Garros: döbbenetes formában a két magyart is kiverő teniszező

Rafael Nadal maratoni csata végén, a negyedik szett rövidítésében vert Novak Djokovicot a Roland Garros negyeddöntőjében.

Az első szettben a 13-szoros Roland Garros-győztes spanyol hatalmas fölényben játszott, szinte minden mutatóban jobbnak bizonyult és nem is volt kérdéses a győzelme. A második játszmában is remekelt Nadal, 3:0-ra meglépett, de úgy tűnt, elfáradt, amit megpróbált Djokovic hosszúra nyújtott labdamenetekkel kihasználni. Ha nehezen is, de kiegyenlített a világelső.

Nadal újra összeszedte magát és a harmadik szettet az elsőhöz hasonló magabiztossággal nyerte meg. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy mindkét játékos őrült jól teniszezett, ezért már a negyedik szett kezdete előtt három órája tartott a késő esti mérkőzés. Djokovic ezúttal dominálni tudott, a negyedik szettet brékkel kezdte és egészen 5:2-ig nagyon úgy nézett ki, hogy ötödik szettre is szükség lesz.

Ekkor azonban újabb fokozatba kapcsolt a spanyol, őrületes tempóban játszva előbb 5:5-re mentette a játszmát, majd a rövidítésben is komoly előnyt dolgozott ki.

Végül annyira remekül játszott Nadal a 4 órán és 12 percen át tartó csatában, hogy a szerbnek nem volt esélye visszajönni a meccsbe.