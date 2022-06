Djokovicot nem érte váratlanul, hogy Nadal sérülésének nyoma sem volt ellene

Újabb klasszikussal ajándékozott meg bennünket Rafael Nadal és Novak Djokovic: a két teniszező 59. alkalommal találkozott egymással, a Roland Garros negyeddöntőjében rendezett, májusban kezdődő és júniusban végződő meccsén pedig a spanyol legyőzte riválisát négy szettben.

A torna rekordbajnoka krónikus lábsérüléssel bajlódik, Rómában például egy jól kezdődő meccset fejezett be kieséssel és kínzó fájdalmak közepette. Azóta több nyilatkozatában is utalt rá, hogy ez egy állandó probléma számára és minden mérkőzésre úgy készül, hogy lehet az lesz az utolsó számára a Garroson, mert nem tudja megígérni, hogy jövőre is elindul.

A világelső Djokovic ellen viszont nyoma sem volt sérülésnek, csak egy-két olyan labda volt, amelynek eléréséért ne tett volna meg mindent. A szerb a meccset követő sajtótájékoztatón meg is jegyezte, nem lepte meg Nadal „feltámadása”.

Nem láttam, hogy bármi problémája lenne. Igazából meg sem lepődtem, nem ez az első alkalom a pályafutása során, hogy az egyik nap még járni is alig tud, legközelebb meg százszázalékosan egészséges

– magyarázta Djokovic, aki elismerte, hogy Nadal jobb volt nála a meccsen, így teljesen megérdemelten jutott tovább, gratulált spanyol riválisának és a szakmai stábjának is.

A saját játékáról annyit mondott, hogy bár rosszul kezdett, így is megvoltak a momentumai a találkozón, ezeket viszont nem tudta kihasználni, az pedig Nadal mentális nagyságát jelzi, hogy mindezt a maga javára tudta fordítani, és szettlabdákat hárítva nyerte meg végül a negyedik játszmát, így a mérkőzést is.

A négy közé jutással Rafael Nadal két mérkőzésre került pályafutása 22. Grand Slam-győzelmétől. Jelenleg ő vezeti az örökrangsort, míg Djokovicnak és Roger Federernek 20-20 elsősége van a major tornákon. A szerb egyelőre azzal vigasztalódhat, hogy az egymás elleni meccseken még 30-29-re vezet Nadal ellen.