Helikopterrel vitték kórházba a MotoGP hatszoros bajnokát

Nem indul a vasárnapi Indonéz Nagydíjon Marc Márquez, a MotoGP hatszoros világbajnoka. A 29 éves spanyol versenyző a bemelegítés során brutálisan nagyot esett, beütötte a fejét is, nehezen tápászkodott fel.

Agyrázkódása van, mentőhelikopterrel kórházba szállították további vizsgálatokra.

Today Marc Marquez crashed again in the warm-up session. #xposureid #motogp #marcmarquez pic.twitter.com/GBHLd2XcZf

— Xposureid (@xposureid) March 20, 2022