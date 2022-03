Kyrgios üzenetben kért bocsánatot a labdaszedőtől, akit majdnem eltalált a tombolása közben

Rafael Nadal bejutott az elődöntőbe az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna férfi versenyében.

A 21-szeres Grand Slam-győztes spanyol sztár az ausztrál Nick Kyrgiosszal találkozott, és bár nagy csatára kényszerült, végül három szettben, 2 óra 48 perces mérkőzésen legyűrte ellenfelét.

Kyrgios nehezen viselte a vereséget, olyan erővel csapta a földhöz az ütőjét, hogy az egyik labdaszedőnek el kellett menekülnie, nehogy a levegőből visszaeső ütő eltalálja.

Nick Kyrgios throws his racket after losing to Rafael Nadal in the Quarter-final of #IndianWells .

Kyrgios később üzenetet írt a fiúnak, és elnézést kért tőle, valamint felajánlotta, hogy küld neki egy ütőt.

Made a new friend in the process 🤍 accidents happen but we can go out of our way to make things better 🥶👑 pic.twitter.com/G0gI5QpmBy

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 18, 2022