Addig zavarták bekiabálásokkal, míg a pályán sírta el magát a volt világelső

A második körben kiesett az Indian Wells-i tenisztornáról Oszaka Naomi, miután 6-0, 6-4-re kikapott az orosz Veronika Kugyermetovától. A meccs ugyanakkor nem a simább eredmény, sokkal inkább egy magáról megfeledkező néző miatt került be a hírekbe.

Here’s what disturbed Naomi Osaka. Naomi was in tears #IndianWells pic.twitter.com/LW16f9pZv4

Egy nő ugyanis az első szettben bekiabálásokkal zavarta meg a japán játékost. Oszakát ez rendkívül zavarta, el is sírta magát, majd arra kérte a székbírót, hogy vezessék ki a nézőt a lelátóról. A veresége után aztán mondott pár szót a mikrofonba is a könnyeivel küzdve:

– mondta a négyszeres Grand Slam-győztes, korábbi világelső Oszaka.

“I just wanted to say ‘Thank You.”

“I’ve gotten heckled before but heckled here, I watched a video of Venus and Serena getting heckled here. If you haven’t watched it, you should watch it.”

A tearful Naomi Osaka after a fool fan heckled her vs Veronika Kudermetova #BNPPO22 pic.twitter.com/NkM7MoRwD4

