Ilyet is ritkán látni: pontot ért a tenisztörténelem leglassabb ásza

Vannak vereségek, amelyekre sokáig emlékeznek, valószínűleg így éli meg Maxime Cressy is azt, hogy már az első fordulóban kiesett az Indian Wells-i kemény pályás tenisztorna férfi versenyén.

A világranglista 72. helyén álló amerikai a második szettben három meccslabdáig is eljutott, végül azonban három játszmában vereséget szenvedett a szintén amerikai Christopher Eubankstől.

A meccs mégsem emiatt lett népszerű a videomegosztó oldalakon, sokkal inkább a második szett egyik adogatása miatt, amit Eubanks tréfásan a tenisztörténelem leglassabb ászaként emlegetett.

Cressy szervája nagyon rossz volt, a labdát csak az ütő felső szélével találta el, ilyenkor az esetek döntő többségében az ellenfél örülhet a pontnak. Ezúttal azonban a fizika megtréfálta Eubankst, a labda egy magas röppálya után közvetlenül a háló mögé esett, majd extra pörgéssel oldalra, gyakorlatilag a hálóval párhuzamosan pattant, így elérhetetlennek bizonyult.

Mindenesetre Cressy és a közönség jól szórakozott, főleg, amikor kiderült, hogy a labda sebessége mindössze 26 mérföld/óra, azaz 42 kilométer/óra volt.

Have you EVER seen a serve do this? 😮

Wild…#IndianWells pic.twitter.com/zMvmzCx7vz

