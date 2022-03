Őrjöngve rontott rá a székbíróra az olimpiai bajnok, szinte meg sem büntették

A világranglistán harmadik Alexander Zverev másfél hete az acapulcói tenisztornán dühkitörése közben majdnem rácsapott a mérkőzésvezetőre az ütőjével, ám annak ellenére, mekkora botrány lett a történtekből, végül nyolchetes eltiltást kapott, egy évre felfüggesztve. A versenyeket szervező ATP hétfői tájékoztatása szerint a napokban kiszabott 40 ezer dolláros (13,2 millió forint) pénzbírság mellett a német játékosnak – akit a történtek után kizártak a versenyről – még 25 ezret kell fizetnie, de ezt a tételt is egy évre felfüggesztették.

Ha a következő egy évben Zverev bármikor is sportszerűtlen hibát követne el, illetve úgy ítélnék meg, hogy agresszívan lép fel a székbíró vagy bármelyik ellenfele ellen, akkor lép életbe az eltiltás és a további pénzbírság.

A 24 éves játékos nem kapja meg továbbá a 31 ezer dolláros pénzdíját és a ranglistapontokat sem, amelyeket a mexikói tornán szerzett.

Alexander Zverev has been kicked out of the Mexican Open after smashing an umpire’s chair with his racket 😲🎾 pic.twitter.com/ZlOt2cWNsc

