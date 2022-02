Liu Shaolin Sándor: Az 1000 után fel is adhattam volna, haza is mehettem volna

„Ez volt a taktika, próbáltam az utolsó pillanatig kivárni. A legrosszabbra készültem, és végül ez is történt. Úgy érzem magam, mint egy katona, aki elment a háborúba, és az utolsó töltényét is ellőtte. Sajnos most így alakult, azt már pár nappal ezelőtt fel kellett dolgoznom, hogy nem leszek újra olimpiai bajnok. Sírtam eleget otthon az edzések után ahhoz, hogy itt most ne sírjak. Megküzdöttem, de a sors nem akarta, hogy újra olimpiai bajnok legyek. Az 1000-es verseny után után fel is adhattam volna, haza is mehettem volna, de maradtam, és megküzdöttem saját magammal, a bennem zajló háborúval” – nyilatkozta Liu Shaolin Sándor, miután kiesett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyében.

Liu 1000 méteren néhány percig győztesnek érezhette magát, majd a videózás után végül kizárták, így kínai győztese lett a számnak. Bár az egyéni versenyekben nem tudott medált szerezni, így is érmesként utazhat majd haza, mivel a mixváltóval bronzérmes lett.