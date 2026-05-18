Kultúra

Lábas Viki: A Margaret Island lezárása egy teljes identitásválságot jelentett nekem

Lábas Viki a 2022. május 4-i Margaret Island koncerten a Hősök terén.
admin Ács Anna Mária
2026. 05. 18. 09:41
Felidézte a zenekar utolsó közös buliját, ami érzelmek viharában telt.

Az RTL-nek adott interjút Lábas Viki, a hajdani Margaret Island énekesnője, amiben először beszélt róla, milyen mély nyomot hagyott benne a zenekar lezárása.

A Margaret Island lezárása 11 év után egy teljes identitásválságot jelentett nekem, közben meg a legszebb élményeimet foglalta körbe

– fogalmazott az énekesnő, hozzátéve, nagyon nagy szeretettel gondol arra, amit a zenekarral közösen alkottak.

A 2025. október 2-án tartott búcsúkoncertjük szerinte rendkívül jól sikerült: annyira, hogy másnap reggel 5-kor ébredt a backstage-ben. Az utolsó buli elmondása alapján érzelmekkel teli volt, amit azóta is próbál feldolgozni.

Ölelések, szeretetgombócok és sírás volt a backstage-ben, ami egyszerre volt felemelő, boldogság, és fájdalom

– mondta.

A teljes videó alább tekinthető meg:

