Öt és fél évet kértek a férfira, aki távcsöves puskát fogott a rendőrökre

Fegyveresen elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség azzal a férfi ellen, aki távcsöves puskával fenyegette a rendőröket.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint a korábban már többször elítélt harmincas éveiben járó férfi január 7-én hajnalban, ittas állapotban egy lopott távcsöves lőfegyverrel gyalogolt egy szabolcsi településen, amikor a rendőrök felfigyeltek rá. A járőrök nagyobb távolságból felszólították a férfit, hogy tegye le a fegyvert, aki erre a rendőröket trágárkodva sértegetni kezdte, majd rájuk célozva felemelte a lőfegyvert.

A rendőrök fedezékbe húzódtak, további rendőri erőt kértek és biztonságos távolságból követték tovább a vádlottat, aki a lőfegyverrel több alkalommal is fenyegetően célba vette őket. Végül a férfi a fegyvert eldobta, a rendőrök leteperték, megbilincselték és előállították. A nyomozó ügyészség 5 év 6 hónap börtön kiszabását indítványozta, amennyiben a letartóztatásban lévő férfi a bíróságon beismeri cselekményét és lemond a tárgyalásról.