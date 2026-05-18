Kiderült, miért tiltotta meg Eddie Murphy a gyerekeinek, hogy 18 éves koruk előtt színészkedjenek

Image Press Agency / NurPhoto via AFP
Bella Murphy és Eddie Murphy
admin Ács Anna Mária
2026. 05. 18. 10:52
Először mesélte el a színész lánya, mi volt a tiltás mögött húzódó ok.

Eddie Murphy 24 éves lánya, Bella Murphy először osztotta meg, miért tiltotta meg nekik az édesapja, hogy 18 éves koruk előtt belépjenek a filmiparba. Az Entertainment Weekly beszámolója alapján a színésznő kiskorúként többször is kérlelte apját, hogy filmekben statisztálhasson, a válasz viszont minden alkalommal nemleges volt.

Volt egy olyan szabály nálunk, hogy 18 éves korunk előtt nem dolgozhatunk a filmiparban. Apa nagyon szerette volna, hogy normális gyerekkorunk legyen, amiért utólag nagyon hálás vagyok

– fejtette ki Bella Murphy, aki testvérei közül a legfiatalabb.

A tiltás viszont csak táplálta a színésznő sóvárgását a szereplés iránt, amit felnőtté válása után ki is elégíthetett, akkor már a hírnév és a szakma velejáróira felkészülten.

Az én szememben ez volt a legmenőbb munka, mindenképp ezt akartam csinálni

– mondta, hozzátéve, ezzel már 9 éves korában tisztában volt.

Bella Murphy 2021-ben debütált színésznőként apja oldalán az Amerikába jöttem 2-ben, amiről lapunkban megjelent kritikánk alább olvasható:

