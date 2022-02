Egyikük életét a gyorskorcsolya mentette meg, másikuk az olimpián ült először bobban

Az egyetlen sportoló, aki a klasszikus értelemben vett nyári és a téli olimpián is aranyat nyert az amerikai Eddie Eagan (1897. április 26. – 1967. június 14.), aki egyetemi tanulmányai alatt ismerkedett meg a boksszal, és olyan jól ment neki, hogy részt vehetett az 1920-as antwerpeni játékokon, ahol aranyérmet nyert félnehézsúlyban.

Négy évvel később ismét nekivágott a versenynek, ezúttal nehézsúlyban, de már az első meccsén kikapott a brit Arthur Cliftontól és kiesett.

Az olimpiai sikerressége azonban váratlanul 1932-ben folytatódott, amikor barátja, Jay O’Brien szólt neki, hogy egyik csapattársuk kidőlt, és szükségük lenne egy erős sportolóra a bobcsapathoz.

Mielőtt a Lake Placid-i olimpia helyszínére érkezett volna, még sohasem ült bobon, nem tudhatta milyen veszélyes.

Pedig az volt, a verseny során hatan is kórházba kerültek. De ez nem akadályozta meg az amerikaiakat, akik a Billy Fiske, Clifford Gray, Eagen, O’Brien összeállításban megnyerték az aranyérmet.

„Az a futam mindig élénken élt az emlékezetemben” – mesélte később Eagan . „Körülbelül két perc volt, de nekem évmillióknak tűnt. A hóval borított talaj életlen mozifilmként suhant el előttem, a járművünk csupán néhány centire száguldott a talajtól mindenféle biztonságérzet nélkül.

A norvég Jacob Tullin Thams (1898. április 7. – 1954. július 27.) már azzal történelmet írt, hogy a történelem első téli olimpiáján síugrásban bajnok lett: 1924-ben, Chamonix-ban ő nyerte a versenyt nagysáncon. Mivel a játékok keretében rendezték meg az északisí-világbajnokságot is, ezzel a vb-aranyat is megszerezte.

1926-ban, Lahtiban ismét világbajnok lett, ugyanabban az évben megkapta a norvég sísport legmagasabb díját, a Holmenkollen-érmet (Holmenkollmedaljen).

Az 1928-as St. Moritz -i téli olimpián megismételhette volna a győzelmét, ugyanis az első ugrás után az ötödik helyen állt, második nekirugaszkodásra azonban 73 méteres világcsúcsot ugrott, így összesítésben toronymagasan ő volt a legjobb.

Azonban hiába a nagy repülés, leérkezéskor elesett, így annyira lepontozták, hogy végül csupán a 28. helyen zárt. Sérülései elég súlyosak voltak, így kórházba kellett szállítani. De nem bánkódott, a verseny után azt nyilatkozta:

Visszavonulása után a vitorlázásban találta meg az új kihívást, olyannyira, hogy a 8 méteres hajóosztályban bekerült az 1936-os olimpián induló legénység közé. Az aranyérmet az olaszok szerezték meg, a norvég és a német hajó egyaránt 53 ponttal rendelkezett hét futam után, így döntő viadalra került sor, amelyen a skandinávok bizonyultak jobbnak, Jacob Tullin Thams olimpia éremkollekciója így egy ezüstéremmel gazdagodott.

A keletnémet Christa Luding-Rothenburger (1959. december 4. – ) nem csupán arról híres, hogy nyári és a téli olimpiai játékokon is érmet nyert, de ő az egyetlen, aki ezt egyazon évben tette meg. 1992-ig ugyanis az olimpiák nem kerülték el egymást…

Több mint 10 évig a világ egyik legjobb sprintere volt a gyorskorcsolyában: kétszer volt világbajnok (1985, 1988), nyert két ezüstöt (1986, 1989), valamint négy bronzot (1979, 1983, 1987, 1992). Az olimpiákon is remekelt, 1984-ben, Szarajevóban 500-on, négy évvel később Calgaryban 1000 méteren lett első, de volt egy ezüst- (1988) és egy bronzérme is (1992).

1980-ban edzője, Ernst Luding (akihez az 1988-as téli olimpia után ment feleségül) meggyőzte, hogy az edzettsége végett a nyári hónapokban kerékpározzon.

Nagy harcot vívott azért, hogy a keletnémetek engedélyt adjanak neki, hogy nemzetközi kerékpáros versenyeken induljon.

De a sikerek ott is jöttek, az 1986-os, Colorado Springs-i világbajnokságon női sprintben aranyat, a következő évben, Bécsben pedig ezüstöt nyert – ezzel Sheila Young után a második nő lett, aki gyorskorcsolyában és kerékpározásban egyaránt világbajnoki címig vitte.

1988-ban Szöulban is indult, ahol ugyancsak pályakerékpározásban a második lett.

Talán nem túlzás azt állítani, Clara Hughes (1972. szeptember 27. – ) életét a sport mentette meg és terelte normális mederbe – ezt ő maga is elismerte már korábbi interjúiban.

A winnipegi születésű lány saját bevallása szerint fiatalon cigarettázott, sokat ivott és drogozott, de 1988-ban a televíziós közvetítésben meglátta az akkor már pályafutása végén, leszállóágban lévő kétszeres olimpiai bajnok Gaétan Bouchert…

„Tudtam arról, hogy van olimpia, de baromira nem érdekelt. Egyik tévéadóról a másikra kapcsolgattam, amikor ráakadtam a gyorskorcsolya-versenyre. És megláttam Bouchert.

– nyilatkozta Clara.

Azon a hétvégén még bulizott, de már elmondta édesanyjának, hogy szeretne gyorskorcsolyázni.

„Egy-két hét múlva ott voltam a jégen, egy ronda, bérelt korcsolyával a lábamon. Mindenki más teljes ruházattal és sisakkal rendelkezett, csak én nem. Nem is emlékszem, mi járt a fejemben!”

#OnThisDay at #Vancouver2010, @clarahughes won her 6️⃣th Olympic medal — 5000m🥉!

This tied her with @CindyKlassen as #TeamCanada‘s most decorated Olympian 💪

She is the world’s only multiple medallist at both the summer & winter @Olympics 👏

📽️: IOC | @SSC_PVC | @ISU_Speed pic.twitter.com/HrtXBx7LAM

— Team Canada (@TeamCanada) February 25, 2020