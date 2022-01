„Büszke vagyok, hogy egy korszakon osztozhatok veled” – Federer és Djokovic is gratulált Nadalnak

Rafael Nadal minden idők legsikeresebb férfi teniszezője lett, miután vasárnap megnyerte az Australian Open döntőjét, amivel 21. Grand Slam-győzelmét aratta.

A nagy győzelméhez a díjátadón gratulált Danyiil Medvegyev, aki öt óránál hosszabban, egy ötszettes thrillerben maradt alul a spanyollal szemben. Két másik sportági legenda, az egyaránt 20-20 GS-győzelemmel álló Roger Federer és Novak Djokovic is gratulált a káprázatos teljesítményhez.

„Gratulálok a 21. GS-győzelemhez Rafa Nadal! Fantasztikus teljesítmény! A mindig lenyűgöző küzdőszellem újra győzelmet ért. Gratulációm! Medvegyev mindent beleadott, olyan szenvedéllyel és elszántsággal játszott, amit várunk tőle”

– összegzett a torna előtt Ausztráliából kiutasított világelső.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022