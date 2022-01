Kettős szetthátrányból állt fel, 21-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal

Rafael Nadal kettős szetthátrányból felállva legyőzte Danyiil Medvegyevet az Australian Open döntőjében.

Az orosz teniszező szenzációsan kezdett és 6:2-vel meghökkentően simán nyerte az első szettet, a folytatásban viszont összekapta magát és már 5:3-ra vezetett, amikor egy néző berohant a pályára.

A pillanatnyi közjáték után brékelt Medvegyev, majd rövidítésben nyerni tudott. Innentől Nadalnak minden szettért rohannia kellett, miközben az orosz az őt pfújoló nézőknek mutatta, hogy nem zavarják meg.

He doesn't care that he's getting booed by the Melbourne crowd 🔊

Daniil Medvedev goes 2-0 up against Rafa Nadal after a 𝐌𝐀𝐌𝐌𝐎𝐓𝐇 second set 💪#AusOpen pic.twitter.com/ihwMiepcBz

— Eurosport (@eurosport) January 30, 2022