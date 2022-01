44 év után ismét hazai játékos nyert a nőknél az Australian Openen

Ashleigh Barty két játszmában győzött Danielle Collins ellen az Australian Open női döntőjében.

Az első játszmában 2:2-nél Collins előtt adódott az első bréklabda, de Barty végül egy ásszal hozta az adogatójátékát.

A következő gémben aztán Barty is bréklabdához jutott, és Collins kettőshibával ajándékozta oda a játékot ellenfelének.

Ez a brék aztán elég is volt a világelsőnek, aki 6:3-mal söpörte be az első játszmát.

A második szett második játékában Collins két bréklabdához jutott, és bár az elsőt Barty még hárította egy ásszal, a másodiknál egy bivalyerős nyerőt ütött az amerikai. Barty egyből visszabrékelhetett volna, de Collins végül hozta az adogatását, így már 3:0-ra vezetett.

A 27. kiemelt Collins nagyon elkapta a fonalat, 4:1-nél ismét brékelni tudta Bartyt, de az ausztrál nem adta fel, és zsinórban négy játékot nyerve 5:5-nél utolérte ellenfelét.

A második szettről végül a rövidítés döntött, és ebben Barty lehengerlően játszott, mindössze két pontot engedélyezett Collinsnak. Barty diadala azt jelenti, hogy 44 év után van újra hazai győztese az év első GS-tornájának, legutóbb Christine O’Neil járt sikerrel, aki most ott ült a lelátón több más ausztrál hírességgel (a melbourne-i stadion névadója, a korábbi teniszező klasszis, Rod Laver, valamint az ötszörös olimpiai bajnok úszó, Ian Thorpe és a szintén olimpiai bajnok atléta, Cathy Freeman) együtt.

Barty pályafutása harmadik Grand Slam-tornáját nyerte meg, és a gyűjteményéből már csak a US Open-trófea hiányzik, mivel a mostani győzelmét megelőzően a Roland Garroson (2019) és Wimbledonban (2021) már sikerrel járt.

A meccs utolsó pontja:

Win a Grand Slam on home soil? Completed it mate 🇦🇺🏆@ashbarty defeats Danielle Collins 6-3 7-6(2) to become the #AO2022 women’s singles champion.

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen pic.twitter.com/TwXQ9GACBS

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2022