Időntúli hetessel dőlt el a férfi kézilabda-Eb döntője

A svéd kézilabda-válogatott időntúli hetessel 27-26-ra nyert Spanyolország ellen az Európa-bajnokság döntőjében.

A budapesti finálét a skandinávok kezdték jobban, többek között az ismét parádézó Andreas Palicka védéseinek hála. Ennek ellenére nem sikerült kétgólosnál nagyobb különbséget kiharcolniuk a svédeknek, ráadásul Rodrigo Rodal Corrales is belelendült a másik kapuban, így aztán szünetre már a spanyolok vezettek 13-12-re.

Térfélcsere után hamar egalizáltak a sárgamezesek és egészen körömrágós mérkőzés alakult ki. Az utolsó öt percre még kétgólos előnyben volt a svéd csapat, de pár elkapkodott támadás után egyenlíteni tudtak a spanyolok. Az utolsó percben előbb Spanyolország, majd Svédország is esélyt kapott egy támadásra, de míg előbbi nem élt vele, utóbbi hetest harcolt ki. Niclas Egberg az időntúli büntetőt bedobta, így 27-26-ra nyertek a svédek.

💪 The winning goal for @hlandslaget 🇸🇪, by Niclas Ekberg#ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/GUy2qxNVCz

— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2022