Folytatódik évértékelő beszélgetésünk a magyar kerékpársport aranygenerációjának tagjaival, Valter Attilával, Fetter Erikkel, Dina Mártonnal és Filutás Viktorral. Szóba kerül a többi közt, hogy pusztán a tehetség elég-e, vagy kellenek a kapcsolatok is, valamint már előre is tekintünk a 2022-es Giro-rajtra is.