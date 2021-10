Kellemetlen pofon, Bukarestben kapott ki a Veszprém

31-29-re kikapott a Dinamo Bukarest otthonában a Telekom Veszprém a Bajnokok Ligája B csoportjában. A magyar csapatnak ez a második veresége volt a BL-szezonban, míg a bukarestiek a második győzelmüket aratták.

A mérkőzés előtt Dr. Csík Zoltán és Nagy László felkeresték a Pipera temetőt Bukarestben, ahol a klub nevében megkoszorúzták az egykori kiváló játékos, Marian Cozma sírját, illetve átadták a csapat által aláírt mezt és labdát Marian édesapjának, Petre Cozmának.



Az első félidő első fele elég szorosan alakult, felváltva dobták a gólokat a csapatok, és bár vezetett a Veszprém, csak minimális előnyt tudott kidolgozni. A Barcával korábban sikert sikerre halmozó Xavi Pascual edzette Bukarest aztán fordítani tudott, volt, hogy négy találattal is vezetett (13-9), miközben a magyar csapatból egy véleményes ítélettel kizárták Sipos Adriánt a 26. percben.

