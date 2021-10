Az idény leggyorsabb futását mutatta be a 35 km/órával száguldó NFL-játékos

A Tennessee Titans szoros mérkőzésen legyőzte a Buffalo Bills csapatát a profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszában, a hatodik játéknap zárómérkőzésén.

A hazaiak sikeréből nagyon komoly részt vállalt Derrick Henry, aki három touchdownt ért el, és 143 yardot futott. Első TD-jénél Henry 76 yardot futott a labdával, és a csúcssebessége 35 kilométer per óra volt, így ez volt pályafutása leggyorsabb futása.

A 35 kilométer per órás csúcssebességgel Henry a leggyorsabb futballistákkal is felvenné a versenyt, egy tavalyi lista szerint a top tízbe még beférő Kyle Walkernél 35,24 km/h-t mértek.

