Furcsa kizárások és elképesztő hajrá – Rasovszky bronzérmes az Európa Kupán

„Kizárólag hálával és köszönettel tartozom neki” – Milák is reagált az edzőváltásra

Elképesztő befutót hozott a LEN Nyíltvízi Európa Kupa piombinói állomása: mind a férfiak, mind a nők versenyében egyetlen tizedmásodperc döntött az arany- és az ezüstérmes között, de a férfiaknál a harmadik Rasovszky Kristóf is közel járt: csupán 0,8 másodpercnyire volt a győztes, Eb-címvédő Gregorio Paltrinieritől.

Bár az elmúlt években a LEN nyíltvízi EK inkább a feltörekvő második vonal terepének számított, most az olimpia után a kontinens legnagyobb sztárjai tülekedtek a rajtnál három alkalommal is: a tokiói játékok érmesei, az elmúlt évek világ- és Európa-bajnokai küzdöttek a helyezésekért és az első háromnak járó pénzdíjakért, írja közleményében a Magyar Úszó Szövetség.

Nem volt ez másképp Piombinóban sem, ahol Rasovszky Kristófnak ezúttal a hazai vízben szereplő olasz különítménnyel kellett felvennie a harcot. A férfiaknál kőkemény küzdelem zajlott, ugyanakkor kissé fura módon nem a közelharc miatt, hanem banális okból zártak ki hét úszót (köztük Kovács Seres Hunort) is:

az edzők a vízben állva tudták belógatni a frissítőt, és mivel ott mindenkinek leért a lába, néhányan nem csupán leálltak, de ivás közben sétáltak is kicsit, a bírók pedig végül többeknek nem nézték el mindezt (elvben a szabályok szerint úszni kell végig).

Mindkét mezőny nagyon együtt haladt, a végén a férfiaknál az első tizenhárom (köztük Betlehem Dávid és Székelyi Dániel), a nőknél az első tíz viharzott a célba 10 másodpercen belül – de a férfi élboly finise mindenen túltett: az első négy 1,4 másodpercen belül ütötte meg a célpanelt. Végül az Eb-címvédő, tokiói harmadik Gregorio Paltrinierit hozta ki a célfotó győztesként, 0,1 másodperccel előzte meg honfitársát, Domenico Acerenzát, míg a négy olasszal harcoló Rasovszky Kristófnak sikerült beérnie a harmadik helyre, csupán 0,8-cal Paltrinieri mögött (és 0,6-tal Dario Verani előtt).

Kapcsolódó Selmeci Attila: Milák Kristófból hiányzik az alázat A szakításuk hátteréről beszél a tokiói olimpiai bajnok úszó 63 éves pedagógus edzője.

„Az elmúlt héthez képest, amikor megbújtam kicsit a mezőnyben, most próbáltam én kezdeményezni – értékelte a viadalt Rasovszky Kristóf. – A táv második felében erősebben úsztam, és ez elég jól is ment, négyen voltunk teljesen együtt, sajnos, a panel nem jött ki igazán jól, de így is örülök a harmadik helynek. Azt gondolom, az olimpia utáni pihenőmet követően három héttel ettől a két olasztól csupán tizedekkel kikapni még szerencsére nem a bűn kategóriája.”

A nőknél Olasz Anna ezúttal nem tudott beleszólni az érmek sorsába, 9. lett – itt szintén olasz siker született, Giulia Gabrielleschi nem kevésbé szoros „végjátékban”, szintén 0,1 másodperccel előzte meg a német Leonie Becket.

Győztesek és a magyarok helyezései: Férfiak: 1. Gregorio Paltrinieri (ITA) 1:53:46.4… 3. Rasovszky Kristóf 1:53:47.2… 9. Betlehem Dávid 1:53:54.6… 13. Székelyi Dániel 1:53:56.5… 14. Pintér Ádám 1:54:31.9… 20. Kovacsics Márk 1:55:19.0… 22. Hambardzumyan Ashak 1:55:25.7, 24. Sárkány Zalán 1:55:33.9… 30. Gálicz Péter 1:58:04.3 Nők: 1. Giulia Gabrielleschi (ITA) 2:03:25.6… 9. Olasz Anna 2:03:34.9… 11. Rohács Réka 2:03:42.8… 16. Gál Kincső 2:04:06.2, 17. Vas Luca 2:04:08.5, 18. Berecz Blanka 2:04:09.7