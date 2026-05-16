Trump után Putyin is Kínába látogat

Kétnapos látogatásra Kínába utazik az orosz államfő május 19-én – írja az MTI a Kreml bejelentése alapján.
Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd vendéglátójával, Hszi Csin-ping kínai elnökkel
– írták.
Az orosz államfő a tervek szerint számos kétoldalú kormányközi, minisztériumközi dokumentum ír alá, és várhatóan találkozik majd Li Csiang kormányfővel, akivel a kereskedelmi és gazdasági együttműködés kilátásairól tárgyal majd.
Érdekesség, hogy az utazásra alig pár nappal azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök és delegációja szintén kétnapos látogatáson vett részt Kínában.
