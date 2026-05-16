A kínai elnök figyelmeztette Trumpot: ha rosszul kezelik a tajvani kérdést, konfliktusba kerülhetnek

Donald Trump amerikai elnök óva intette Tajvant attól, hogy hivatalosan kikiáltsa függetlenségét Kínától – írja a BBC. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, Hszi Csin-ping kínai elnök „nagyon erős érzelmeket táplál” a sziget iránt, és „nem akar függetlenségi mozgalmat látni”.

A tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai–amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik, a két nemzet összeütközhet, vagy akár konfliktusba is kerülhet

– figyelmeztetett a kínai elnök a tárgyalások során a kínai állami média szerint.

Amikor arról kérdezték Trumpot, hogy lát-e lehetőséget jövőbeli konfliktusra Kínával Tajvan miatt, Trump azt mondta:

Nem hiszem. Szerintem jóban leszünk. Hszi nem akar háborút látni.

Mint ismert, Kína az elmúlt években fokozta a katonai gyakorlatokat a sziget körül. 2025 év végén, erre reagálva a Trump-adminisztráció bejelentette, hogy 11 milliárd dolláros fegyvercsomagot adna el Tajvannak, amit Peking elítélt. Trump azt mondta, hamarosan dönt arról, hogy az eladásra valóban sor kerülhet-e, de mint mondta, ennek lehetősége remek „tárgyalási alapot jelent” mindkét féllel.