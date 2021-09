Fucsovics párosban is kiesett, Plískova meccslabdáról nyert

A nap pontját ütötte Medvegyev a US Openen

Fucsovics Márton párosban is az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságon, írta az MTI.

A New Yorkban zajló Grand Slam-torna honlapja szerint a magyar játékos az olasz Stefano Travaglia oldalán csütörtökön két sima szettben, mindössze 52 perces mérkőzésen kapott ki a hatodik helyen kiemelt Kevin Krawietz, Horia Tecau német, román duótól.

Női egyesben a negyedik kiemelt Karolina Plískova közel volt a kieséshez, meccslabdát is hárított, ám végül legyőzte Amanda Anisimovát és bejutott a harmadik fordulóba.

A cseh játékos remekül szervált a találkozón, 24 ászt is ütött, ám ez nem volt elég a magabiztos győzelméhez. Anisimova a második játszmát rövidítésben megnyerte és egyenlített, majd a döntő szett is tiebreakben dőlt el, amelyben a 20 éves hazai teniszező már 5-2-re is vezetett, és 7-6-nál meccslabdához jutott, Plískova azonban ezt követően már nem veszített pontot.

A férfiaknál a világelső Novak Djokovic a papírformának megfelelően könnyedén verte a holland Tallon Griekspoort, a 10. helyen rangsorolt lengyel Hubert Hurkacz ugyanakkor kiesett, méghozzá az első körben Fucsovics Mártont búcsúztató olasz Andreas Seppivel szemben.

US Open, 2. forduló (a 32 közé jutásért) Férfiak:

Djokovic (szerb, 1.) – G riekspoor (holland) 6:2, 6:3, 6:2

Berrettini (olasz, 6.) – Moutet (francia) 7:6 (7-2), 4:6, 6:4, 6:3

Shapovalov (kanadai, 7.) – Carballés Baena (spanyol) 7:6 (9-7), 6:3, 6:0

Seppi (olasz) – Hurkacz (lengyel, 10.) 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (8-6)

Sinner (olasz, 13.) – Svajda (amerikai) 6:3, 7:6 (7-2), 6:7 (6-8), 6:4

Monfils (francia, 17.) – Johnson (amerikai) 7:5, 4:6, 6:4, 6:4

Karacjov (orosz, 21.) – Thompson (ausztrál) 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11-9), 6:1

Sock (amerikai) – Bublik (kazah, 31.) 7:6 (7-3), 6:7 (2-7), 6:4, 4:6, 6:3

Nisikori (japán) – McDonald (amerikai) 7:6 (7-3), 6:3, 6:7 (5-7), 2:6, 6:3

Brooksby (amerikai) – Fritz (amerikai) 6:7 (7-9), 7:6 (12-10), 7:5, 6:2

Otte (német) – Kudla (amerikai) 6:4, 6:4, 6:2

Ivaska (fehérorosz) – Pospisil (kanadai) 6:3, 6:4, 7:6 (7-5)

Basilashvili (grúz) – Cressy (amerikai) 7:6 (7-3), 6:3, 7:5

Harris (dél-afrikai) – Escobedo (amerikai) 6:4, 6:4, 6:2 Nők:

Ka. Plísková (cseh, 4.) – Anisimova (amerikai) 7:5, 6:7 (5-7), 7:6 (9-7)

Andreescu (kanadai, 6.) – Davis (amerikai) 6:4, 6:4

Kerber (német, 16.) – Kalinyina (ukrán) 6:3, 6:2

Tomljanovic (ausztrál) – Martic (horvát, 30.) 7:6 (8-6), 6:4

Rogers (amerikai) – Cirstea (román) 7:5, 6:2 Férfi páros, 1. forduló

Kevin Krawietz, Horia Tecau (német, román, 6.) – Fucsovics Márton, Stefano Travaglia (magyar, olasz) 6:3, 6:2