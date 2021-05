„Nem szoktam hátba veregetni magam, de most megteszem” – 47 éves NBA-rekord dőlt meg

Bár a Washington Wizards nagy csatában kikapott 125-124-re az NBA legutóbbi játéknapján, az este mégis a vesztes csapat irányítójáról, Russell Westbrookról szólt.

A 32 éves kosárlabdázó ugyanis karrierje 182. tripla-dupláját érte el.

Westbrook 28 ponttal, 13 lepattanóval és 21 gólpasszal zárta az estét. Ezzel döntötte meg a legendás Oscar Robertson 1974 márciusában felállított rekordját. Hogy elhelyezzük, mekkora tett, amit Westbrook elért: rajta és Robertsonon kívül Magic Johnsonnak (138) és Jason Kiddnek sikerült átlépnie a százas álomhatárt, de a küszöbön ott toporog LeBron James is (99). James mögött az aktívak közül James Harden 58, Nikola Jokic pedig 56 tripla-duplánál jár.

Normál esetben nem szoktam hátba veregetni magam, de most azért megteszem. Csak azért, mert hálás vagyok az elődöknek

– nyilatkozta a 2017-ben a liga legértékesebb játékosának választott Westbrook, és azt is elmondta, mindig is az jellemezte „miért ne?”, így annak ellenére is termelte a tripla-duplákat, hogy korábban álmodni sem mert arról, hogy megdöntheti Robertson csúcsát. A 82 éves Oscar Robertson videoüzenetben gratulált a rekordestéhez.

Veresége ellenére a Washington szinte biztosan játszhat majd a rájátszásba kerülésért. A csapat jelenleg a tizedik, két párharcon kellene majd túljutnia, hogy részt vehessen majd a playoffban.