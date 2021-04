„Mi tettük tönkre a futballt azzal, hogy két pofára zabáltuk”

Tizenkét renitens topklub megalakította az Európai Szuperligát, és most az a tervük, hogy a Bajnokok Ligája helyett a saját sorozatukban versenyeznek tovább a jövőben. Az UEFA és a nemzeti ligák egyelőre fenyegetőznek, de miről szól valójában a konfliktus? Tényleg csupán a gátlástalan kapzsiság van a háttérben? Pásztor Andrással, az mfor.hu ügyvezetőjével beszélgettünk a Ziccerben.

Az időzítés sem véletlen, az UEFA ugyanis hétfőre tervezte, és aztán be is jelentette a Bajnokok Ligája reformját, amellyel épp az említett nagycsapatok kedvében is akart járni. Az európai szervezet kemény szankciókat helyezett kilátásba,

a lehető leggyorsabban kizárná az érintett klubokat minden sorozatból, így akár már a mostani Bajnokok Ligája-szezonból is,

míg a játékosok nem szerepelhetnének a válogatottjukban, azaz a világ- és Európa-bajnokságokon sem.

