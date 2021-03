Sokk a mérlegelésen: kétszer is összeesett egy női ketrecharcos

Egy meccsel kevesebb szerepel a Las Vegas-i UFC-gála szombati programjában, ugyanis a pénteki mérlegelésen Julija Stoliarenko kétszer is összeesett, végül hordágyon kellett kórházba szállítani.

A közösségi médiában készült videofelvételek szerint a 27 éves litván a mérlegre állva megingott, majd hátrafelé megtántorodva elvágódott. A szervezők azonnal orvosért kiáltottak, de Stoliarenko felült és azt mondta, jól van.

Julija Stoliarenko just fainted on the scale #UFCVegas22 pic.twitter.com/3PjNMUGxFf

— The Schmo (@TheSchmo312) March 19, 2021