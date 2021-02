Lázár Jánosék találtak még egymilliárd forintnyi hiányt a teniszszövetségnél

Igazságügyi könyvszakértői vizsgálatot végeztek el a Magyar Tenisz Szövetségben (MTSZ), ez pedig

a szervezet közleménye szerint „még a vártnál is sokkal sötétebb képet fest a múltbeli működésről”.

MTSZ elnöksége csak most fogadta el a 2019-es beszámolót, a szakértői vizsgálat pedig rámutatott, hogy az akkor még Szűcs Lajos vezette szövetség az utóbbi években a szükséges számviteli szabályzatok és belső ellenőrzés teljes hiánya mellett működött. Ráadásul nem az eddig ismert 3,5 milliárd forintos hiányt hozta össze, hanem annál egymilliárddal többet. Ezen felül pedig közel 220 millió forint áfa visszafizetési kötelezettségre is fény derült.

A szakértői jelentésből is kitűnő felelőtlen gazdálkodással összefüggésben a Magyar Tenisz Szövetség több feljelentést is tett, amelyek alapján a NAV vizsgálata jelenleg is folyamatban van