Számolni sem kellett a tökéletes együtéses KO után

A mexikói Óscar Valdezé lett a WBC nagypehelysúlyú öve, miután vasárnap hajnalban legyőzte Miguel Bercheltet az amerikai Paradise-ban rendezett gálán.

Valdez kiütötte a riválist, egyúttal már be is jelentkezett az év KO-ja címre.

Kiegyenlített volt a mérkőzés eleje, mígnem Valdez a negyedik menetben padóra küldte Bercheltet. Utóbbi felállt, még nyomás alá is tudta helyezni riválisát, de a tizedik menetben ismét számolni kellett rá. Még ebből is felpattant, de a felvonás legvégén Valdez kihajolt egy ütés elől, majd ballal lényegében merevre ütötte honfitársát.

.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!

An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! 🇲🇽👑#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm

