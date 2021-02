Férje nem engedte el a vb-re az iráni kapitányt

Férje megtiltotta az utazását, ezért nem vehet részt az olaszországi Cortina d’Ampezzóban zajló alpesisí-világbajnokságon Szamira Szargari, az iráni női válogatott szövetségi kapitánya. Több iráni lap szerdai tájékoztatása szerint

a 37 éves szakvezető azért a távolból, a közösségi oldalán kívánt sok sikert csapatának, mert férje nem engedte el a vb-re.

Sem Szargari, sem az iráni sajtó nem közölte, miért tiltották meg neki a kiutazást.

Az iszlám országban a házas nők nem folyamodhatnak útlevélért férjük engedélye nélkül, illetve ha már rendelkeznek útlevéllel, férjük lefoglalhatja azt, írja az MTI.

Samira Zargari, head coach of #Iran‘s Women’s Alpine Skiing team was prevented from leaving with her team to Italy because her husband banned her from leaving the country.

Iran’s misogynist laws only allow women to travel with their fathers/husbands’ permission. pic.twitter.com/MMvHbyfAip

