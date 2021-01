Brady nyerte a legendák csatáját

Kialakult a főcsoportdöntők párosítása az NFL-ben, a Green Bay Packers a Tampa Bay Buccaneersszel, a Kansas City a Buffalo Billsszel játszik a Super Bowlba jutásért.

A Tampa Bay a New Orleans Saints vendége volt a Nemzeti főcsoport elődöntőjében, és a meccset a két zseniális irányító párharcaként harangozták be, hiszen a hazaiaknál a 42 éves Drew Brees, a vendégeknél a 43 éves Tom Brady feladata volt a passzok kiosztása.

A két klasszis közül Brady két touchdown-passzal zárt, egyszer pedig ő ugrott be a célterületre a labdával, míg Brees egy TD-passzt osztott ki, de négyszer is eladta a labdát. A meccs után a 14. főcsoportdöntőjére készülő Brady a védelmet dicsérte, amely három labdát is szerzett, és az ezt követő támadásokból mindig TD-t ért el a Tampa Bay.

A meccs után mindenki azt találgatta, bejelenti-e a visszavonulását a passzolt yardok és a sikeres átadások tekintetében NFL-rekordernek számító Brees, de az egyszeres Super Bowl-győztes irányító egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

A meccs után Brady és Brees megbeszélte a történteket a pályán, jó volt látni, hogy a két zseni milyen jó viszonyt ápol egymással, Brady pedig még egy TD-passzal meglepte Brees egyik fiát is.

A címvédő Kansas City Chiefs nehéz pillanatokat élt át a Cleveland Browns ellen, miután a második félidő elején agyrázkódást szenvedett az irányítója, Patrick Mahomes. A helyére az a Chad Henne érkezett, akinek idén ez volt a negyedik bevetése, az elmúlt hét évben pedig mindössze a tizenegyedik meccse.

A Chiefs 19-3-ra vezetett, amikor Mahomes kiszállt, és a Cleveland Jarvis Landry és Kareem Hunt tochdownjával szorossá tette a meccset. A nagy bravúr azonban nem jött össze a vendégeknek, Henne egyszer ugyan eladta a labdát, de a végén kritikus helyzetben előbb váratlant húzva ő futott egy nagyot, majd a Tyreek Hillnek kiosztott passzával lezárta a meccset.