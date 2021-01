Rég járt év ennyi lemondással, de ezt dobta a gép

2020 a kerékpársporton is nyomot hagyott, de azért így is volt annyi történés, amiről megéri beszélni: generációváltás volt a profik között, voltak kiemelkedő magyar eredmények és egy nagy visszhangot kiváltó horrorbaleset is. Na, meg sok minden más is. A Kontra évértékelője.

Bemutatkozik a Kontra podcast Üdvözlünk mindenkit! Most kezdhetnénk a megszokott klisével, hogy kik vagyunk mi és honnan jöttünk, de erre szerintünk sok ezer karakternél sokkal hasznosabb az első adásunkat visszahallgatni amiben részletesen kifejtjük ezeket. Inkább arra térnénk ki, hogy miért érdemes miket hallgatni, vagy akár visszahallgatni a régebbi részeinket, hiszen immáron túl vagyunk a 60 epizódon, csak most találtunk egymásra a 24.hu stábjával! Szóval ez a podcast a kerékpárról, kerékpározásról szól, mondhatnánk „minden, ami kerékpár”, ha nem lenne ez már a (rossz) marketingesek által ezerszer elcsépelve. A bringázás nagyon széles rétegeket ölel fel, a napi szintű ingázástól a terepen való túrázáson át az élversenyzésig. Eddigi adásainkban is törekedtünk arra, hogy mindegyik hallgatói réteghez szóljunk egy-egy adással, de alapvetően a mainstream vonalon próbálunk maradni, hogy ne csak a vájtfülű, geek hallgatók találjanak új információkra, hanem azok is akik egyszerűen csak birtokolnak egy kerékpárt de eddig nem hallgattak ilyen témájú podcastet. A karbantartás, a bringaút problémák, a túratervezés, vagy a felkészülés egy Balaton körre azoknak is érdekes infókkal szolgálhat, aki nem kíváncsi a legújabb vezeték nélküli elektromos váltórendszerek összehasonlítására, elemzésére, vagy a karbon vázak szövetszerkezetének rejtelmeire. Persze ezekről is volt/lesz szó, de közérthetően (ez többé-kevésbé sikerül), és alaposan körbejárva a témákat sokszor igazi szakértő vendégeket kikérdezve, hiszen mindenhez mi sem érthetünk, bármennyire is szeretnénk. Sőt sokszor elvonatkoztatunk a materiális dolgoktól, így kiveséztük már a bringázáshoz szükséges konditermi edzéseket, volt nálunk táplálkozási szakértő, és hamarosan az üléspozíció helyes beállításához nyújtunk majd érdemi tanácsokat egy olyan vendég segítségével aki már több mint ezer kerékpárosnak tette könnyebbé az életét a bicajon ülve! Kapcsolódó Sárban meg kanyarban erős a drótparipára született lány Él köztünk egy 19 éves lány, aki kerékpáron ülve – olykor azt a vállára kapva és futva – ér el egyre szebb eredményeket. Interjú a tokiói pontszerzésről álmodó Vas Kata Blankával, akit három szakágban is a legjobbak között tartanak számon. Tehát aki úgy gondolja, hogy ő csak egy amatőr, a szó legkevésbé sem pejoratív értelmében, tehát minek hallgatna kerékpáros podcastet, annak azt ajánljuk, hogy szánjon ránk néhányszor egy órát az életéből, mert lehet, hogy alapjaiban fogjuk megváltoztatni a véleményét és eloszlathatunk sok-sok előítéletet, vagy megerősíthetjük azokban az elméletekben, amiken éppen gondolkodik. Reméljük találkozunk a következő podcasteknél is! A KONTRA podcast csapata: Grósz Béla és Bognár „Thommey” Tamás