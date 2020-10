Előbb megvédte a világbajnoki címét, aztán visszavonult Habib Nurmagomedov

Megvédte a UFC könnyűsúlyú világbajnoki címét Habib Nurmagomedov, majd azonnal bejelentette visszavonulását a ketrecharctól.

Khabib Nurmagomedov has announced his retirement from mixed martial arts after successfully defending his UFC lightweight title against Justin Gaethje at UFC 254.

