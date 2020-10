Nadal nagyon megverte Djokovicot a Roland Garros döntőjében

Pályafutása során 13. alkalommal nyerte meg a francia nyílt teniszbajnokságot, a Roland Garrost Rafael Nadal, aki három szettben verte Novak Djokovicot.

A spanyol klasszisnak ez volt a 20. Grand Slam-győzelme, Roger Federerrel közösen vezetik az örökrangsort.

A Roland Garros királya, Nadal szettveszteség nélkül jutott el a döntőbe, de Djokovic ellen még magasabb szintre tudott kapcsolni. Az első szettben egyből egy brékkel kezdett, majd olyan tempót diktált, hogy 46 perc alatt nyerte meg a játszmát 6-0-ra.

A szerb világelsőnek a második szettben is meg kellett szenvednie, hogy hozni tudja az első adogatását, három bréklabdát hárítva hozta a szervagémjét. Nadal azonban ellenállhatatlanul védekezett, miközben Djokovic elég sok hibával játszott. A spanyol kétszer brékelte ellenfelét és 6-2-re nyerte meg a szettet.

A harmadik játszma volt az első, ami szoros is volt, és ugyan 2-2-nél Nadal megint fogadóként csinált pontot, azonnal bukta is a brékelőnyét. 4-4-nél Djokovic kivédett egy bréklabdát, amitől úgy tűnt, új erőre kaphat, de a következő három gémet, így a mérkőzést is Nadal nyerte.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

A Garroson 100. meccsét megnyerő Nadal karrierje 86. trófeája mellé 1,6 millió eurót (568 millió forint) kapott. A mostani veresége ellenére Djokovic 29-27-re vezet kettejük különversenyében.

Roland Garros, férfi döntő Rafael Nadal (spanyol, 2.) – Novak Djokovic (szerb, 1.) 6-0, 6-2, 7-5

Kiemelt kép: Anne-Christine POUJOULAT / AFP