Óriásit bukott, a karját törte a MotoGP királya

A francia Fabio Quartararo győzelmét hozta a gyorsaságimotoros-világbajnokság elitkategóriája, a MotoGP szezonbeli első futama, a Spanyol Nagydíj.

A Yamaha 21 éves pilótája 1999 óta az első francia motoros, aki versenyt tudott nyerni a legjobbak között.

Quartararo mögött csapattársa, a spanyol Maverick Vinales végzett másodikként, a harmadik helyet a Ducatival versenyző olasz Andrea Dovizioso szerezte meg.

A címvédő, MotoGP-ben hatszoros világbajnok spanyol Marc Marquez előbb az ötödik körben az élről kicsúszott a kavicságyba, ám vissza tudott állni a mezőnybe, és remek versenyzéssel a 18. helyről a harmadikig jött előre. Négy körrel a vége előtt aztán Vinalesszel csatázva bukott, így végül nem szerzett pontot. Marquez nyakmerevítőben, jobb karját a ballal tartva ment el orvosi vizitre.

….that crash looks really bad. Hope #marcmarquez is ok #MotoGP #SpanishGP pic.twitter.com/AinwMSWAmF

— Tatenda (@teetaty) July 19, 2020