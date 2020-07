Álex Rins cudar nagyot bukott a Spanyol GP-n

Jerezben, a MotoGP Spanyol Nagydíj szombati időmérőjén estek keltek a versenyzők. A kettes kanyarban először Andrea Dovizioso, majd a tizenegyesben szinte ugyanabban a pillanatban Jack Miller csúszott el. Néhány másodperccel később, meglehet éppen Miller motorolaján megcsúszva Álex Rins esett iszonyatosan nagyot. Mutatjuk mekkorát:

Three separate riders crashed in a chaotic end to Q2! 💥

We wish @Rins42 the very best in his recovery from a shoulder injury! 👊#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/jZQ5sfE1XZ

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 18, 2020