Meghalt a futó, aki verseny közben lett rosszul, de órákon át nem kapott segítséget

Meghalt a hétvégi ukrajnai ultramaratoni futóverseny egy 33 éves női résztvevője, miután nyolc órán át feküdt a földön, anélkül, hogy segítséget kapott volna, írja az MTI. Az odesszai régióban rendezett viadalon Ekaterina Katuseva verseny közben lett rosszul a 40 fokos melegben,

az utólagos orvosi vizsgálatok szerint hőgutát kapott, kiszáradt, és mire nyolc órával később, már napnyugta után egy folyóparton rátalált a felkutatására indult csapat, addigra kihűlt.

Kórházba vitték, de az életét már nem sikerült megmenteni, a Kijev Post szerint vasárnap stroke-ot kapott és meghalt.

