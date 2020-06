Annyi ütést kapott az MMA-s, hogy egy percig sem bírta az oktagonban

Szombaton Las Vegasban tartottak MMA-meccseket, de meglehetősen egyoldalú küzdelmeket hozott a nézők nélkül rendezett gála. Az egyik első meccsen Christian Aguilera olyan mennyiségű ökölcsapást zúdított Anthony Ivyra, hogy utóbbit inkább visszaléptette a bíró.

