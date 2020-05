Meghalt Szabó II László, a magyar motorsport első világbajnoki pontszerzője

Meghalt a magyar motorsport első világbajnoki pontszerzője, Szabó II László, írta vasárnap a Nemzeti Sport.

A magyar sportlegenda első bajnoki címét még a jogosítványa megszerzése előtt szerezte meg, később további 21 bajnoki cím követte még ezt a sikert 1973-as visszavonulásáig. Bár futamot és világbajnoki címet sosem nyert a gyorsaságimotoros-világbajnokságon, ő volt az első magyar pontszerző és dobogós is a szériában:

Az 1971-es Csehszlovák Nagydíjon 250 köbcentis kategória versenyén Drapál Jánossal közösen megszerezték az első és második helyet, amely máig az egyetlen kettős magyar győzelem vébén.

Külön bravúr, hogy terep- és túramotoron is kiváló eredményeket ért el. Karrierje 1973-ban egy közúti baleset miatt ért véget, de ezután a fiatal motorosokat segítette. Érdekesség, hogy Talmácsi Gábor világbajnoki címét éppen Szabó II László születésnapján biztosította be Valenciában. Szabó születésénél fogva nem látott az egyik szemére, akkor hagyott fel csak végleg a motorozással, amikor jó szeme is drasztikusan romlani kezdett.

A legendás motorversenyző életének 86. évében hunyt el.