A németek már elkezdtek teniszezni

Andy Murray is egyesítené a férfi és női teniszezők tornáinak szervezését

Egy Hohr-Grenzhausen melletti kis akadémián profi játékosok részvételével indult be újra a teniszezés, írja az MTI. A négynapos bemutatótornán alacsonyan rangsorolt profik meccselnek egymással, de nézők, vonalbíró és labdaszedő nélkül.

A salakpályás összecsapásokon a két játékos mellett mindössze egy vezetőbíró van jelen, de online élőben lehet nézni a mérkőzéseket. Ilyen tornából további kettőt terveznek még májusban Németországban, ezzel is apránként visszavezetve a szurkolókat a teniszmeccsekhez.

Az Egyesült Államokban is lesz egy hasonló minitorna, ezen viszont már a világranglista 8. helyezettje, az olasz Matteo Berrettini is részt vesz, mellette három amerikai teniszező, Reilly Opelka (39.), Tennys Sandgren (55.) és Tommy Paul (57.) játszik majd. Május végén ugyancsak a floridai Palm Beachen négy női játékos részvételével lesz meghívásos verseny, de Európa több pontján is terveznek hasonló megméretést.

Pénzdíjas profi tornát július közepéig viszont biztosan nem rendeznek még a koronavírus-járvány miatt.

Kiemelt képünkön a mérkőzés helyszíne. Fotó: THOMAS FREY / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP