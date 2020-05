Andy Murray is egyesítené a férfi és női teniszezők tornáinak szervezését

A világ egyik legjobb teniszezője, Roger Federer pendítette meg először, hogy ideje lenne a férfi és a női tenisztornákat közösen szervezni, vagyis ATP-t és a WTA-t egyesíteni.

A fogadtatás nem volt egyértelműen pozitív, de a korábbi világranglista-vezető Andy Murray a svájci klasszis mellé állt a kérdésben. A skót játékos a CNN-nek nyilatkozva azt is kiemelte, fontos volna nőket is fontos pozícióba kinevezni, hogy ne csak a férfiak nézőpontja érvényesüljön.

Lassan a teniszvilág legtöbb fontos alakja az ügy mellé áll, korábban a német Boris Becker, a svéd Mats Wilander, a román Simona Halep, illetve a cseh Petra Kvitova is jelezte, támogatja Federer kezdeményezését. Az ötlet részét képzi, hogy azonosak lehetnek a pénzdíjak, illetve több helyszínen is egyszerre lehetne férfi és női versenyt is rendezni a Grand Slam-tornák mintájára.

Kiemelt kép: OSCAR DEL POZO / AFP