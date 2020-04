Milliók tapadtak a képernyőre Amerikában, amikor váratlanul felbukkant egy kutya

Koronavírus-járvány miatt olyan történt az NFL-ben, ami korábban sohasem: online tartották meg a draftot. A péntek hajnali első kör Joe Burrow-ról szólt, őt választotta ki ugyanis az első helyen a Cincinnati Bengals, a szombat hajnali második körnek azonban váratlan főszereplője akadt.

Egy kutya.

A New England Patriotson volt a sor, be is vágták a játékosokért felelős igazgató, Nick Caseiro, valamint a főedző, Bill Belichick otthonát. Caseiro megjelenése sem volt az NFL-draftokon megszokott, rajta lógtak ugyanis a gyerekei, a Patriotsot hat bajnoki címig vezető Belichick helyén viszont a kutyája, Nike ült.

Put this in the Smithsonian. pic.twitter.com/krplmziCHS — CBS Sports (@CBSSports) April 24, 2020

A választás azért rendben lement, a New England a második körben Kyle Duggert (safety) és Josh Uchét (linebacker) választotta, míg az első körös pickjük a Los Angeles Chargersnél volt.

Nézettségben egyébként már döntött egy rekordot az idei NFL-draft, a péntek hajnali közvetítést 15,6 millióan követték, a korábbi csúcs 12,4 millió volt még 2014-ben. Persze nem meglepő, ez volt az első élő sportközvetítés az Egyesült Államokban a járvány kitörése óta.