A meccse közepén kórházba szállították az egyik edzőt az NBA-ben

Rendkívül stresszes estén van túl az Orlando Magic kosárlabdacsapata. Az NBA pénteki játéknapján a vezetőedző, Steve Clifford a félidőben odalépett Tyrone Corbinhoz és közölte, hogy rosszul van, a hátralévő két negyedet már neki kell megcsinálnia.

Cliffordot kórházba szállították, ahol a vizsgálatok csak annyit mutattak, hogy dehidratált, így hazaküldték pihenni az 58 éves edzőt.

Steve Clifford was diagnosed with dehydration and discharged from a Minneapolis hospital, per @wojespn

He’s been cleared to resume coaching team. https://t.co/snH2RRDZsg

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) March 7, 2020