A Bryant-Jordan párost másolja James és az NBA 19 éves zsenije

LeBron James és Zion Williamson. A jelen legnagyobb egyénisége, illetve a jövő legkomolyabb sztárjelöltje az NBA-ben.

Ők ketten másodszor találkoztak a ligában, és másodszor is a James által húzott Los Angeles Lakers nyert, amely a legutóbbi játéknapon 122-114-re verte a New Orleans Pelicanst.

❗️ LBJ ⚔️ Zion ❗️ @KingJames (34 PTS, 12 REB, 13 AST) & @Zionwilliamson (career-high 35 PTS, 12-16 FGM) DUEL as the @Lakers prevail in New Orleans! pic.twitter.com/LiUbKaqQmF

James nagyon odatette magát, 34 ponttal, 13 gólpasszal és 12 lepattanóval zárt, míg a második oldalon Williamson is a legjobbját nyújtotta, de 35 pontos karriercsúcsa is kevés volt a győzelemhez. Ez volt sorozatban a 11. meccse az ifjoncnak, amikor 20 pont fölött termelt.

A Twitteren előbányásztak egy érdekes statisztikát: a 19 éves Williamson és a 35 éves James mindkét idei találkozón összesen 69 pontot hozott össze. 23 évvel ezelőtt az akkor 19 éves Kobe Bryant a 35 éves Michael Jordannel csapott össze, és ők ketten szinten 69 pontot dobtak.

23 Years ago a 19 Year Old Kobe Faced off Against a 35 Year old Jordan and they combined for 69 PTS

In their first game, a 19 Year Old Zion Faced off Against a 35 Year old Lebron and they combined for

69pts.

Second game :

Bron 34 pts

Zion 35pts

They combined for 69pts again 😅 pic.twitter.com/HpiEXDE9Rf

