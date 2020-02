A teste nem bírja már az élsportot, visszavonul az ötszörös Grand Slam-bajnok

Bejelentette azonnali visszavonulását Marija Sarapova, ötszörös Grand Slam-bajnok teniszező.

#UPDATE “After 28 years and five Grand Slam titles, though, I’m ready to scale another mountain”

Maria Sharapova announces the end of her tennis career

📷 @AFPphoto pic.twitter.com/WMs6QQ5Pdv

— AFP Sport (@AFP_Sport) February 26, 2020