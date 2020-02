Ezt az All Star-gálát Kobe Bryant is élvezte volna

Az All Star-gála főmeccse mindig a látványos megoldásokról, a nézők szórakoztatásáról szól, de vannak kosarasok, akik ilyenkorr is azt tartják szem előtt, hogy az ő csapatuk nyerjen. A helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryant is ilyen volt, és mivel a mostani, chicagói gálán rá, és szintén kosarazó lányára, Giannára emlékeztek, a jelen sztárjai is keményen odatették magukat.

Az idei gálameccsre úgy szabályt alkottak: az első három negyed elején rendre nulláról indultak a csapatok, és az egyes játékrészekben mini jótékonysági meccseket vívtak egymással. A negyedik, időmérés nélküli negyedben aztán kiírták az állást az addig dobott pontok alapján, majd a vezető csapat eredményéhez hozzáadtak 24-et – Bryant mezszámát. Az így kapott szám lett a cél a két csapat számára: amelyik előbb eléri, az nyeri meg a gálamérkőzést.

Ezúttal szó sem volt laza védekezésről, Jannisz Antetokunmpo például a negyedik negyedben óriási blokkot osztott ki LeBron Jamesnek, aki erre válaszul a másik palánknál kiszedte a labdát a görög óriás kezéből.

A meccset végül a Los Angeles Lakers játékosának, Anthony Davisnek a büntetője döntötte el, így 157-155-re nyert James csapata Antetokunmpóé ellen.

Bryant a győzni akarást sugárzó mentalitásával négyszer lett az All Star-gála legjobbja, és idéntől a gálameccsen legjobb teljesítmény nyújtó játékos a róla elnevezett díjat kapja meg. Elsőként Kawhi Leonard mondhatja el magáról, hogy Bryant-díjas lett, 30 pontjából 25-öt az első félidőben szórt be, és összesen nyolc hármassal zárt.

„Amikor az első két dobásom bement, azt mondtam magamnak, megpróbálom megszerezni a legjobbnak járó díjat. Nagyon különleges érzés. Jó kapcsolatot ápoltam Kobe-val, aki egy igazán inspiráló ember volt az életemben. Nincsenek szavak arra, hogy kifejezzem, milyen sokat jelent, hogy magammal vihetem a díjat, amin ott szerepel a neve” – nyilatkozta a Los Angeles Clippersben játszó Leonard.

