Ordas csalást emlegetnek az NBA zsákolóversenye után

A hétvégén, Chicagóban rendezik az NBA szezonfelező gáláját, az All Start, amelyen a szombat rendre az ügyességi versenyekről szól.

A skills challenge-t Bam Adebayo nyerte a Miami Heatből,

nyerte a Miami Heatből, míg a tripladobó bajnok a Sacramento Kings játékosa, Buddy Hield lett.

A legjobban ezúttal is a zsákolóversenyt várta mindenki, Aaron Gordon és Derrick Jones Jr. pedig tényleg agyeldobós megoldásokat mutatott be, közhelyes, hogy átírták a fizikai törvényeket, de amikor valaki úgy ugrik át egy embert zsákolás közben, hogy közben még fordul is a levegőben, arra nehéz jelzőket találni. Mindent bevetett a két játékos, Gordon még az NBA legmagasabb játékosát, a 226 centiméter magas Tacko Fallt is átugrotta, ám a pontozók végül egy ponttal jobbnak látták Jonest.

Az összes zsákolás:

A közönség jól hallhatóan meglepődött az eredményen, a Twittert is elárasztották a csalást emlegető posztok, és Gordon is úgy érezte, hogy neki kellett volna nyernie. Tudni kell, hogy 2016-ban is a közvélemény nagy része őt látta a legjobbnak, akkor Zach Lavine-t hozták ki győztesnek. Gordon be is jelentette, hogy részéről ennyi volt, nem indul több zsákolóversenyen.

Végeztem vele. Már két trófeámnak kéne lennie.

A győztes Jones arról beszélt, a rivális hozzáért Fall fejéhez az utolsó zsákolásnál, képtelenség lett volna arra maximális pontot adni, ahogy azt Gordon gondolja. Elfogadja, ha Aaron Gordon azt gondolja, ő nyert, viszont akkor ott a lehetőség a jövő évi gálán, hogy ezt be is bizonyítsa.

A helyzeten az sem segített, amit a pontozók nyilatkoztak utólag. A rapper-színész Common és a WNBA-sztár Candace Parker is arra utalt, hogy közülük valaki hibázott, mert döntetlenre hozták volna ki a versenyt. Általános vélekedés szerint Jones korábbi heates csapattársa, Dwyane Wade nyúlt bele az előre megbeszéltekbe.

Dwyane Wade calculating the score he needed to give Aaron Gordon to make sure Derrick Jones Jr. won pic.twitter.com/S8rAD5a4sw — bluewirepods (@bluewirepods) February 16, 2020

Kiemelt kép: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / AFP