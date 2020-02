Zion Williamson úgy robban be az NBA-be, mint anno Michael Jordan

Pontgazdag meccsen verte 138-117-re a New Orleans Pelicans a Portland Trail Blazerst az NBA legutóbbi játéknapján. A nyári draft első választottja, Zion Williamson eddigi legjobb meccsét hozta: 17 rádobásából tíz is betalált, 31 pontja mellé volt még 9 lepattanója is.

Dikembe Mutombo (1992) óta ő az első újonc, aki legalább 14 pontot szerzett első kilenc NBA-meccse mindegyikén. Mutombo előtt pedig ez csak Michael Jordannek és Patrick Ewingnak sikerült még.

A Houston Rockets James Harden és Russell Westbrook kiemelkedő játékával győzte le hazai pályán a Boston Celticset: a két sztár a csapat 116 pontjából 78-at szerzett, előbbi 42-vel, utóbbi 36-tal zárt.

Philadelphiában sokáig Ben Simmons és Joel Embiid jó teljesítményével tartotta a lépést a hazai csapat a Los Angeles Clippersszel, majd az utolsó negyedben Josh Richardson lépett elő főszereplővé, 17 pontot szerzett a játékrészben, csapata pedig 110-103-ra nyert. A 76ers továbbra is félelmetes saját csarnokában, ahol a szezonban az eddigi 27 meccsből 25-öt megnyert.

NBA, alapszakasz Houston Rockets-Boston Celtics 116-105

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers 110-103

Washington Wizards-Chicago Bulls 126-114

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 138-117

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 106-114

Kiemelt kép: Layne Murdoch Jr. / NBAE / Getty Images / AFP