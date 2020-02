A tenisz egyik legnagyobb legendája imádja Babos Tímeát

A 76 éves Billie Jean King a hetvenes években zsákszámra nyerte a Grand Slameket, emmellett pedig az egyenjogúság élharcosa is. Szándékosan nem női egyenjogúságot írunk, ezt ugyanis King is visszautasítja.

– mondta a Fed Kupa sorsolása után a legendás játékos.

Az összesen 39-szeres GS-győztes (egyes, páros, vegyespáros) korábbi klasszis tett is azért, hogy valódi egyenlőség legyen: 1970-ben egy kaliforniai versenyen a férfijátékosoknak nyolcszor nagyobb pénzdíjat tűztek ki, ezért King nyolc éljátékossal együtt bojkottálta a tornát. Ekkorra már a világ legjobbjaként tartották számon, ezért ez igen komoly lépésnek számított, közben azt is kockáztatta, hogy kitiltják a Grand Slam-versenyekről. Három dolgot akart elérni:

Saját versenyt hirdettek meg a női játékosok számára, majd 1973-ban a hivatásos női teniszezők érdekvédelmi szervezete (WTA) is létrejött. Pedig Kingnek nem ez volt eredetileg a terve.

– mesélte a 76 éves King a WTA korai éveiről, amelynek 1975-ig elnöke is volt.

Az egykori világelső akkor került a tenisz vérkeringésébe, amikor Margaret Court mind a négy Grand Slam-tornát megnyerte. Utóbbi ma már inkább kirekesztő nézeteivel tűnik ki, de ennek ellenére Billie Jean King szerint járna neki is az elismerés, amit a legutóbbi Australian Openen csak részben kapott meg.

„Teljesen megérdemelte volna, hogy ünnepeljék őt, fantasztikus játékos volt. Persze nem értek egyet azzal, amit mond, mert szerintem egy olyan közszereplőnek, amilyen ő is, nyitottnak kellene lennie, különösen úgy, hogy ott áll a neved egy épületen (a melbourne-i centerpályán – a szerk.). Ha ott áll a neved valamin, az a dolgod, hogy mindenki számára nyitott légy. Ennek ellenére nincsenek ellenérzéseim vele szemben, minden ember más és más. Még harcoltam is érte, amikor a harmadik számú pályát akarták elnevezni róla. Azonnal mondtam, hogy ezt nem tehetik meg vele.”

King ráadásul maga is érintett Court kritikáit illetően, hiszen a saját neméhez vonzódik, még ha nem is árulta ezt el sokáig senkinek.

Bár Billie Jean King ma már a sportág legendájának számít, de nem volt egyértelmű, hogy híres teniszező lesz. Gyerekként egy rakás sportot kipróbált, ám végül a szülei azt szerették volna, ha valami olyat űz, ami lányoknak való. Váratlan segítséget kapott aztán.

Hamar megkedvelte a játékot, kétévnyi teniszezést követően pedig rájött, hogy óriási kincs van a kezében.

„13 évesen jöttem rá, hogy ez egy nemzetközi sportág. Hogy ezzel bejárhatom a világot, ki is jelöltem a térképen különböző országokat, ahová el akartam jutni. Nem sokkal később aztán arra is ráeszméltem, ezzel esélyt kaptam rá, hogy jobb hellyé tegyem a világot. Láttam, hogy nálunk mindenki fehér cipőben, fehér labdát ütögetett, még a játékosok is mind fehérek voltak. Azt kérdeztem magamtól: mi van a többiekkel? Azt akartam, hogy mindenki esélyt kapjon, mindegy milyen a bőrszíne, a neme, vagy a szexuális irányultsága.”

Ahogyan kezdetben a csapatjátékok vonzották, úgy a teniszben is jobban szeretett párosban, vagy a válogatottban játszani. Azt mondta: ha tehetette volna, minden héten csapatban lép teniszpályára, minthogy egyedül versenyezzen. A felkészülésében is partnert talált magának, így éjjel-nappal teniszezhetett.

Sandy Mayerrel hosszú ideig közösen edzettünk, mert mindketten ugyanabban a New Yorki-i csapatban játszottunk. Mielőtt idejöttem, írtam is neki, mert úgy rémlett, az apja magyar. Nagyon emlékszem rá, mert erős akcentusa volt, alig várom, hogy meséljek neki, mert most vagyok Budapesten először és imádom. Gyönyörű épületek, csodálatos város, nagyon örülök, hogy végre ezt is láttam.

Aktív pályafutása végeztével Billie Jean King maradt a teniszválogatottnál, edző lett, amit rettentő kemény feladatnak tart.

„Soha nem ér véget a munka, állandóan ezen jár az eszed. Imádtam. Venus és Serena Williams is nálam kezdte a játékot, de olyan világelsők is, mint Mary Joe Fernández. Mázlista voltam, csupa jó játékossal dolgozhattam.”

A nehéz feladatot remekül látta el, az amerikai Fed Kupa-csapatot 1996-ban győzelemre vezette, ráadásul abban is szerepe volt, hogy Lindsay Davenport, Gigi Fernández, és Mary Joe Fernández olimpiai aranyérmes lett.

Manapság leginkább teniszversenyek és a Fed Kupa támogatásával tölti az idejét, de ezzel is újabb helyekre látogat el és újabb emberekkel ismerkedik meg. Számára pedig az emberi kapcsolatok kialakítása a legfontosabb.

So exciting to have attended the #FedCupFinals Draw in beautiful Budapest today.

The U.S. is in Group C, along with Spain and Slovakia.

Great to see former world No.7 Andrea Temesvári too!#FedCup pic.twitter.com/zld5UPN354

— Billie Jean King (@BillieJeanKing) February 11, 2020