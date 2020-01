Nem ünnepelték, csak elismerték a teniszvilág kínossá vált őrült nagynénijét

Ugyan Margaret Court elképesztő sikereket ért el aktív teniszezőként, még az ausztrál szövetség is nagy bajban volt, hogyan kezelje az egykori világklasszist. Egy éve Rod Lavert egy hasonló helyzetben őrült tapsvihar köszöntötte, a közönség állva ünnepelte az 1969-ben négy GS-trófeát nyert hőst.

Margaret Courttal kapcsolatban mindenki úgy emlékszik vissza, hogy egy csendes bajnok volt, aki annak ellenére, hogy dominált ellenfeleivel szemben, félénk és a közösségi élettől magát távol tartó játékos hírében állt.

Magánemberként azonban a megosztó, a homofób, a tudatlan és a veszélyes jelzőket is kiérdemelte, a melegházasságról és a transznemű atlétákról alkotott véleményével pedig olyan ellentmondásos személyiséggé vált, hogy a Tennis Australia azt találta ki: a naptári Grand Slamje ötvenedik évfordulóján díjazással elismeri (recognise) ugyan Courtot a tornán, de nem ünnepli (celebrate) őt.

De hogyan jutott el a 64-szeres Grand Slam-győztes (24 egyéni, 19 páros, 21 vegyes páros) klasszis idáig?

Az 1942. július 16-án született teniszező 1960-ban, már 18 évesen Australian Opent nyert, és a következő hat évben sem tudták letaszítani a trónról. 1977-ig tartó pályafutása során 192 tornát nyert meg egyéniben (ebből 92-t már az Open-érában), rekorder azzal, hogy egyéniben 24 Grand Slam-tornán győzött – 11-szer Ausztráliában, ötször Párizsban, háromszor Wimbledonban és ötször a US Openen. 1970-ben mind a négy versenyen első lett, de az egész évi mérlege is félelmetes volt: 110 meccsből 104-szer győzött, 27 versenyen indult, és 21-et meg is nyert.

– mondta róla az amerikai Nancy Richey, aki egyéniben két GS-t húzott be, 1969-ben pedig éppen Court oldalán játszhatott döntőt női párosban, Párizsban.

Margaret Court sikereit többféleképpen is elismerte az utókor, 1979-ben beválasztották a teniszezők Hírességek Csarnokába, 2003-ban pedig felkerült a képmása egy ausztrál bélyegre is. Abban az évben az Australian Open színhelyén, a Melbourne Parkban az egyik teniszstadiont róla nevezték el (a másik Rod Laver nevét viseli).

Kevesen gondolták, hogy szűk évtized elteltével már azért kell kampányolni, hogy a létesítmény új nevet kapjon.

Court a pályafutása vége felé egyre inkább a vallás felé kezdett fordulni, a protestáns pünkösdi mozgalomban vállalt szerepet, 1991-ben lelkipásztornak nevezték ki, majd saját templomot alapított, és a perthi Victory Life Center vezető lelkipásztora lett.

2012-re már kiforrott kritikával rendelkezett a leszbikusokkal, melegekkel, biszexuálisokkal és transzneműekkel (LMBT) kapcsolatosan, szerinte ez ördögtől eredő bűn. Amikor nyíltan ellenezte az azonos neműek házasságával kapcsolatos reformokat, komoly támadásokat kapott olyan, vállaltan homoszexuális teniszsztároktól, mint Billie Jean King, Rennae Stubbs és Martina Navratilova.

2017-ben levelet írt a Qantas Airlines légitársaságnak, amiért a cég és annak vezetője nyíltan támogatta az azonos neműek házasságát, és bojkottra szólított fel. Ez ismét felerősítette azt az elképzelést, hogy a Margaret Court Arenát át kellene nevezni. Ugyanakkor Malcolm Turnbull miniszterelnök elutasította a névváltoztatás lehetőségét, mondván: Margaret Courtot teniszezőként ünnepelték, a sikerei hatására kapta a nevet a létesítmény, azon változtatni butaság lenne.

Court kijelentéseit azonban nem lehetett nem meghallani: támogatta az apartheidet (a faji elkülönítés, a szegregáció politikáját), kijelentette, Navratilova nem lehet példakép a homoszexualitása miatt, és szerinte az eltérő szexuális orientációjú emberek semmivel sem különbek Adolf Hitlernél.

Legutóbb kedden került szóba az átnevezés, amikor két legenda, Martina Navratilova és John McEnroe váratlan támadásba lendült. Az egyik külső teniszpályán megrendezett „legendák mérkőzése” után Navratilova elfoglalta a bírói széket, és azt mondta:

A mikrofon ekkor elnémult (minden bizonnyal lekapcsolták), a két tenisznagyság pedig magasba emelt egy transzparenst, amelyen az állt: Evonne Goolagong Arena.

@TennisAustralia can get back in their box. McEnroe and Navratilova are tennis – whereas Court is a hate-filled homophobe who must have no voice. Want to turn the @AustralianOpen into the golfing equivalent, where notable players stay away? #GoolagongArena pic.twitter.com/HoNf1jo2ND

Az egykori világelső Goolagong a hetvenes-nyolcvanas évek egyik legjobb teniszezője volt, összesen 14 Grand Slam-címet nyert, hetet egyéniben, hatot párosban, egyet vegyes párosban.

Tavaly Court azt kérte az ausztrál szövetségtől, ugyanolyan módon ismerjék el sikerét, mint Laver esetében.

– mondta.

A Tennis Australia végül meghívta és díjazta Margaret Courtot, de ahogy az ABC napokkal korábban fogalmazott, ez az egész hercehurca az ausztrál sport egyik legkínosabb pillanata volt. Hiszen ott a pályán, egy trófea átadásakor kit ünnepeljenek a szurkolók: az embert vagy a sporteredményeit?

„Különbség van valaki elismerése és ünneplése között. Mi elismerjük, amit Margaret 1970-ben tett, amikor megnyerte a négy Grand Slam-tornát. Ez csakis a teniszeredményeinek szól” – mondta Craig Tiley, az Australian Open igazgatója.

A szurkolók azonban voltak annyira sportszerűek és lelkesek, hogy hétfőn nagy ovációval és tapssal fogadták a sportolót, akinek Rod Laver adta át az Australian Open trófeájának másolatát.

Hogy ne legyen minden tökéletes, arról John McEnroe gondoskodott. A hétszeres Grand Slam-győztes amerikai klasszis a Eurosport Twitter-oldalán közzétett videójában bírálattal és gúnnyal is élt.

“Please win two more Grand Slams so we can leave Margaret Court and her offensive views in the past where she belongs”

John McEnroe aka the Comissioner of Tennis is back and he’s got a request for @SerenaWilliams 🙏 pic.twitter.com/3TeKa8JS2B

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 26, 2020